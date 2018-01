Loredana Lecciso: "Con Al Bano non ci siamo lasciati ma c’è stato un allontanamento"

"Gli amici servono nei momenti belli e in quelli brutti e ho deciso di venire da te perché mi sento in famiglia", inizia così lo sfogo di Loredana Lecciso nel salotto di Domenica Live. La showgirl e moglie di Al Bano si racconta senza filtri a Barbara d’Urso rompendo il silenzio sulle voci sulla crisi tra lei e il cantante che da settimane si rincorrono: "In realtà nessuno ha lasciato nessuno ma c’è stato effettivamente un allontanamento di certo legato anche a situazioni poco gradite a me".



Il riferimento è alle frecciate e alle battute ricevute da Romina Power attraverso social e telecamere. La Lecciso difende però il marito sostenendo che a volte non prende posizione per proteggere le persone più care: "Al Bano si trova vittima di certi meccanismi di cui non vorrebbe realmente fare parte. Lui pecca di ingenuità".



Una battuta però la dedica anche alla Power: "A volte il confine tra l’ironia e il buon gusto è labile, non ho gradito affatto alcune esternazioni, sarei ipocrita se dicessi il contrario. Io voglio bene ad Al Bano, io sono innamorata di Al Bano e credo nel progetto che abbiamo fatto insieme".