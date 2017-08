Laura Pausini di nuovo giudice di "La Voz Mexico" e il 17 settembre grande party a Rimini

Dopo l'esperienza nel 2014 Laura Pausini torna a sedersi tra i giudici di "La Voz Mexico", versione messicana di "The Voice". Il programma, giunto alla sesta edizione, è stato presentato in questi giorni a Città del Messico ed al suo fianco, per dieci puntate, ci saranno Maluma, Carlos Vives e Yuri. L’artista di Solarolo intanto sta lavorando sodo al nuovo disco di inediti, che uscirà nel 2018 e il 16 settembre incontrerà i fan a Rimini...

Come coach di "La Voz", Laura ha già riscosso un grande successo e così rieccola al lavoro nel programma messicano, che dopo le ultime registrazioni, previste entro la fine del mese, andrà in onda in dieci puntate dal 10 ottobre.



Sarà un party davvero speciale intanto quello della cantante italiana, che torna nella sua regione, l’Emilia-Romagna, scegliendo una delle location più esclusive della Riviera: RiminiFiera, sede che ospita la prestigiosa manifestazione Music Inside Rimini. La Festa del FanClub sarà come sempre gratuita per tutti i fan regolarmente iscritti, come si legge sul profilo Facebook della Pausini. E sono in molti a sperare che durante il party Laura presenti qualcuno dei brani inediti del nuovo album.