Kevin Spacey, selfie a sorpresa con il principe Carlo d'Inghilterra

13:10 - Selfie a sorpresa per il principe Carlo, che è finito a sua insaputa nello scatto di Kevin Spacey. La star del political drama "House of Cards", incurante del protocollo, si è infatti fotografato con l'erede al trono pubblicando poi la foto su Twitter con il commento "E' dietro di te!". L'attore si trovava a Londra per i Prince's Trust Awards, evento benefico che ogni anno assegna premi in denaro per favorire l'educazione e l'occupazione dei giovani.

Già l'anno scorso Joan Collins aveva provato a convincere Carlo a posare in un selfie collettivo, con tanti altri divi di Hollywood, ma senza successo. Kevin Spacey ha invece deviso di giocare sporco (in piena sintonia con il senatore che interpreta sul piccolo schermo) e, in barba all'etichetta, ha paparazzato il reale solo qualche secondo prima di stringergli la mano sul red carpet.