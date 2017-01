J-Ax: "Con me Maria De Filippi canta e parla di omosessualità e droghe"

Maria De Filippi che canta " Maria Salvador " e dice la sua su omosessulità e legalizzazione delle droghe . J-Ax parte col "botto" lunedì 5 ottobre con " Sorci Verdi " in seconda serata su Raidue. La prima ospite è la regina della tv, che si racconterà senza filtri: "E' stato difficile averla, vi stupirà con dichiarazioni mai sentite e impugnerà il microfono per una esibizione canora", racconta il rapper a Tgcom24 .

"Quelle di Maria sono dichiarazioni inedite che faranno parlare molto - continua J-Ax - ma non voglio spoilerare, sono sicuro che riempiranno le pagine dei giornali. Sarà un inizio punk, Maria è venuta senza avere il permesso scritto da Mediaset".

Il late show "mai visto in tv" è tutto incentrato sull'ironia con filmati dalla rete, canzoni, satira politica e interviste a personaggi famosi: nella seconda puntata ci sarà Marco Travaglio, nella terza Cochi e Renato, poi Fedez e un personaggio a sopresa per il finale.

"Vi faremo vedere davvero i sorci verdi - assicura il rapper milanese - guardo solo la tv americana e metterò in questo programma quello che ho imparato in anni da telespettatore. Una sorta di David Letterman sotto acido che tenta di farsi un Muppet". Con lui in studio ci sarà una band guidata da Paolo Jannacci, oltre ai tre pupazzi parlanti Ascia, Brambo e Pezza: "Nella prima puntata prenderemo in giro la Rai, così in caso di querela si fa tutto tra di noi", scherza.