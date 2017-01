Iris, una serata da "vera leggenda" per festeggiare il primato tra i canali tematici

Serata evento su Iris. Venerdì 10 luglio, in prima serata, per il ciclo "Lampi d'Oriente", va in onda in esclusiva "True Legend". Film di culto in prima visione e doppiato per l'occasione. Un modo per festeggiare il primato di Iris tra i canali tematici free italiani. "Viene premiato un lavoro editoriale che mette al centro il cinema - dice il direttore delle reti tematiche Mediaset, Marco Costa -. La tv generalista ha un futuro radioso".

"True Legend" è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema orientale. Diretto da Yuen Woo-Ping (coreografo delle scene di azione di "Matrix" e "Kill Bill"), è stato il primo lungometraggio a essere stato girato in 3D nella Repubblica Popolare Cinese. Tra l'altro è una delle ultime pellicole girate da un attore mito come David Carradine, chiamato da Woo-Ping proprio dopo che i due avevano lavorato insieme nel film di Quentin Tarantino.



L'occasione per questa messa in onda è arrivata quasi per caso. "In genere Iris non acquista film ma si basa sulla library di Mediaset - spiega il channel manager, Diego Castelli -. In questo caso avevamo dato una valutazione in un primo momento e poi il film è entrato in un pacchetto. Nel momento in cui si è deciso di fare un ciclo sui film asiatici, nel cercare i titoli lo abbiamo trovato, ancora da doppiare. Abbiamo chiesto a Mediaset di poterlo utilizzare e ci è stato dato il via libera".



Quello dei cicli è uno modo classico di affrontare la cinematografia in televisione che però funziona ancora. Come dimostrano i risultati della rete, che negli ultimi cinque anni è cresciuta di cinque volte, attestandosi su un 1,81% di share in prime time che ne fa la leader tra le reti tematiche free e la colloca all'ottavo posto tra le tv generalistiche. "Il nostro è un vero palinsesto studiato, che dedica al cinema la massima attenzione - spiega Marco Costa -. Ogni tanto cerchiamo anche di uscire dalla logica del fare soltanto degli ascolti. Siamo una tv commerciale, con un obiettivo chiaro, ma è bello ogni tanto osare qualcosa di più. Quindi cerchiamo di bilanciare il magazzino di Mediaset con quelle che sono possibilità che passano solo sulla nostra Rete".



Valore aggiunto di Iris sono i contributi di Tatti Sanguinetti e Anna Praderio. Il critico cinematografico con "Storie di cinema" e molti focus dedicati ai maggiori registi e attori, internazionali e italiani, la storica inviata del Tg5 con l'appuntamento settimanale di "Note di cinema" e i servizi dai principali festival cinematografici europei. "Mettiamo insieme l'esperienza delle news e l'approfondimento cinefilo - spiega la Praderio -. Come nel caso della serata magnifica di ricordo per Laura Antonelli. Abbiamo ripreso un'intervista fatta nel 1989, quando stava ancora bene, in cui parlava della sua esperienza con Visconti, con 'L'innocente' che poi abbiamo trasmesso".



Punti di forza che, insieme ai risultati raggiunti, fanno essere ottimista Costa anche di fronte alle novità tecnologiche che rivoluzionano il panorama dei media. "Il pubblico cerca ancora una guida nel palinsesto e noi gli offriamo cicli, retrospettive e rassegne inserendo i nostri 3600 film annuali in un progetto coerente - dice -. Il telespettatore italiano si è abituato a cercare Iris per vedere cosa offre la sua programmazione, non temiamo i servizi di streaming che si rivolgono a un altro target".