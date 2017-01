Ilary Blasi dice addio a "Le Iene" dopo 8 anni

Dopo ben otto anni da "Iena", Ilary Blasi dice addio al programma di Italia 1 di Davide Parenti. Nella puntata in onda in prima serata il 7 dicembre, infatti, la showgirl - al settimo mese di gravidanza annunciata a sorpresa in diretta il 27 settembre - lascerà per sempre la trasmissione Le Iene. Sono 15 i partner e quasi 300 puntate, l'ultima edizione l'ha vista protagonista con Teo Mammucari e le voci fuori campo del Trio Medusa.