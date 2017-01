Ilary Blasi: "Con Isabel un parto naturale, sono pronta per il quarto figlio"

Ilary Blasi racconta in esclusiva a " Verissimo " la nascita della piccola Isabel , avvenuta il 10 marzo a Roma . Intervenuta telefonicamente nel corso del programma, in onda sabato 19 marzo alle 16.30, su Canale 5, la showgirl ha parlato per la prima volta in tv della sua terzogenita: "Ho fatto un parto naturale e mi sono alzata quasi subito. Diciamo che sono pronta per il quarto figlio ".

"Mi ricordavo molto peggio, forse perché sono passati dieci anni dall'ultima volta". Ilary Blasi ha raccontato all'amica Silvia Toffanin i retroscena della nascita di Isabel, l'ultima arrivata in casa Totti: "Qualcuno dice somigli a me, ma credo che in realtà sarà una via di mezzo tra i suoi due fratelli, Chanel e Cristian", afferma la showgirl, rivelando che Francesco Totti era presente al parto: "Era con me in sala parto. Assisteva, si divertiva … io un po' meno!", ha scherzato l'ex conduttrice de "Le Iene", ironica anche sulla scelta del nome della piccola, che è stato argomento di dibattito sui social da parte dei fan. "Dopo Chanel, devo dire che mi sono mantenuta abbastanza normale con il nome. In ogni caso anche prima di scoprire di essere incinta, Isabel piaceva a tutta la famiglia", ha detto la Blasi.



Ospiti in studio a "Verissimo", Fabio Volo, Federica Panicucci, Massimiliano Morra ed Eva Henger, che in esclusiva ha parlato dell'esperienza di sua figlia Mercedesz come naufraga a "L'Isola dei Famosi", e della sua vita accanto a Riccardo Schicchi.



Jonathan Kashanian ha invece raggiunto a Roma Stefania Sandrelli in tv in queste settimane nella fiction "Non è stato mio figlio", accanto a Gabriel Garko.



Infine, per lo spazio dedicato a "Il Segreto", ospite in studio Bernarda, interpretata dall'attrice Mercedes Leon Garcia.