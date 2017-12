Il dramma di Elena Santarelli, il figlio è gravemente malato: "Diagnosi che non vorresti mai sentir pronunciare"

"Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso ,un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all'istante". Comincia così il post su Instagram in cui Elena Santarelli racconta il dramma che lei e Bernardo Corradi stanno vivendo per la grave malattia che ha colpito Giacomo, il loro figlio di 8 anni. La Santarelli ringrazia i medici e tutti quelli che le sono stati vicino.

La notizia dunque è arrivata 20 giorni fa. Una conferma a dubbi che la Santarelli aveva da tempo visto che nel suo post ringrazia un medico, il dottor Savastano che, scrive Elena, "intuì insieme al mio istinto materno che bisognava andare a fondo".



La Santarelli non dice di che malattia soffra il piccolo Giacomo e, anzi, spiega di non voler entrare nei particolari. Si limita a esporre il suo dolore, racconta della rabbia provata nei giorni successivi alla notizia. Ma soprattutto ringrazia tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno condiviso con lei questo periodo, dal marito e la famiglia, ai medici, sia il suo pediatra che gli specialisti del Bambino Gesù di Roma. Fino alla piccola Greta, l'ultima arrivata nella coppia, che "inconsapevolmente tutti i giorni ci ha strappato dei sorrisi".



Elena poi conclude dicendo di essere sicura di poter vincere questa battaglia e invita i suoi follower a farsi un regalo: aiutare alcune associazioni che si occupano di dare sostegno a chi si occupa dei bambini in queste condizioni.