Il 2016 in tv: la lite tra Paola Caruso e Alessia Macari

"Eravamo come sorelle, sono stata troppo buona con lei". Paola Caruso si è sfogata davanti a Barbara D'Urso, riferendosi ad Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello Vip, in uno dei momenti più caldi dell'anno di Pomeriggio 5 (e tra le clip più viste sul web). La Bonas ha spiegato: "Ho scoperto che mi tradiva alle spalle e da quel momento non le ho più parlato". La Caruso ha dichiarato che la ciociara non si sia comportata da amica e le abbia portato via tutto quello che era suo, non solo nel salotto di Pomeriggio 5 ma anche a Selfie - Le cose cambiano. Sarà davvero andata così?