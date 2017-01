Guendalina Tavassi è mamma per la terza volta: è nato Salvatore

"Ed è così che stamattina sei arrivato, come un fulmine a ciel sereno... Benvenuto amore di mamma, papà, Gaia e Chloe ". Guendalina Tavassi annuncia su Facebook che è diventata mamma, per la terza volta, di Salvatore . L'ex giaffina dà anche i particolari sul piccolo e sul parto: "Sono nato alle ore 7 di questa mattina nella vasca da bagno di casa. .. peso 3,750 kg e sono super figo". E la sua bacheca viene subito presa d'assalto dai fan.

Guendalina posta una dietro l'altra le foto in cui si intravede Salvatore, secondo figlio avuto dal marito Umberto D'Aponte (la primogenita Gaia è nata dall'unione con Remo Nicolini, ndr), nato in casa come Chloe. Il piccolo ha già un nomignolo, Sasà, e sta bene come la mamma.