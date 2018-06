Giulia De Lellis, durissimo sfogo sui social: "Siete repressi e cattivi"

"Siete pesanti come le me**e, non nego foto a nessuno, faccio foto con tutti, sono la ragazza più serena del mondo e se mi voglio rivedere con il mio ex sono strac***i miei e lo faccio. Siete pesantissimi, quanto rompete i co****ni! Non fatemi passare per quella che non sono, poi mi inca**o. Detto ciò mi sto giustificando anche troppo con una banda di psicopatici, repressi, malati, fissati. Siete imbarazzanti. Naturalmente non sto facendo di tutta l'erba un fascio, io so che tra di voi c'è qualcuno che capisce perfettamente quello che intendo", ha detto arrabbiata, scagliandosi contro una parte dei follower.



Poi, in un'altra foto postata tra le stories, ecco una didascalia dedicata proprio a chi non "lascia vivere la gente in serenità": "Pesanti, bugiardi, cattivi, depressi, impiccioni, infelici: fatevi una vita!".