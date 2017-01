Gigi D'Alessio, Capodanno a Bari

"Un brindisi in diretta dalla splendida città di Bari, dove insieme ad ospiti e amici, daremo il benvenuto al 2016!!!!". E' lo stesso Gigi D'Alessio ad annunciare sui social che festeggerà l'arrivo del nuovo anno in piazza da Bari. Il concerto di Capodanno sarà trasmesso in diretta su Canale 5. All'inizio si era pensato a Lecce, ma alla fine è stato il capoluogo pugliese a strappare la notte musicale di San Silvestro.