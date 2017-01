Francesco Arca si prepara a fare il papà "Sono contento, ma sarò all'altezza?"

La mamma è Irene Capuano, anche lei ex di "Uomini e donne". L'ex tronista di Maria De Filippi, dopo tre stagioni di "Rex", dopo l'esperienza con Ozpetek e l'esordio sul set di 007 in uscita a novembre, può finalmente godersi un successo professionale di tutto rispetto. E sul fronte della vita privata non potrebbe andare meglio. La figlia ("meglio femmina: i maschi sono più problematici e iperattivi") si chiamerà Maria Sole "perché lega il mio attaccamento alla religione alla solidarietà di Irene: è l'unione fra noi due", dice.



E' contento di diventare padre a 35 anni, e infatti su Instagram posta foto a raffica in cui accarezza il pancione di Irene, in cui la coccola, in cui l'abbraccia teneramente. E' convinto che nel rapporto con il figlio "la figura maschile sia fondamentale soprattutto per la compagna: per darle un supporto anche fisico, alzarti la notte, permetterle di curarsi". E adesso Francesco pensa anche che potrebbe arrivare a decidere di sposarsi: "Se Irene avrà questa forte volontà lo faremo".



Per il momento comunque le attenzioni sono tutte dedicate alla piccola in arrivo. E quando tornerà sul set? "Mi piacerebbe fare una commedia".