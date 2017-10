Francesco Arca: "Sarò papà per la seconda volta"

Cicogna in volo per Francesco Arca e Irene Capuano. "Sarò di nuovo papà" ha rivelato l'attore a "Chi" nel prossimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 1° novembre. Tgcom24 annuncia in anteprima la seconda dolce attesa di Arca e dalla ex corteggiatrice di "Uomini e donne" insieme, tra alti e bassi, dal 2010.