Flavia Vento: “Sono casta da tre anni”

TRA LE ONDE DI MILANO MARITTIMA Flavia Vento sirenetta di ritorno

"Mi dicono che sono grassa. A me non sembra proprio". Flavia Vento non ci sta proprio a fare la figura della showgirl un tantino "morbida". E accompagna il tweet con una foto di lei che emerge dalle acque come la Venere di botticelliana memoria. Poi, al caldo sole di giugno, sceglie Milano Marittima per esibirsi in...