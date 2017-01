Festival di Sanremo, Elio sfida Morgan sul palco dell'Ariston

Carlo Conti ha annunciato i 20 cantanti che parteciperanno al 66mo Festival di Sanremo , in programma dal 9 al 13 febbraio 2016, nella categoria big. A sorpresa, all'Ariston ci sarà Morgan con i Bluvertigo , atteso dalla sfida con Elio e Le Storie Tese , altro nome inaspettato della lista, che vede i ritorni di Enrico Ruggeri, Stadio, Patty Pravo e Arisa , nel 2015 in veste di valletta. Presente anche Scanu . Leonardo Pieraccioni annunciato tra gli ospiti.

La lista dei 20 big del prossimo Festival di Sanremo , presentato per la seconda volta consecutiva da Carlo Conti , contiene qualche sorpresa e tanti nomi emersi nel tam tam di indiscrezioni delle ultime settimane. Inaspettati i ritorni di Patty Pravo, Enrico Ruggeri, Stadio, Dolcenera e Irene Fornaciari , che canterà una canzone ispirata alle tragedie del mare. A Sanremo, a sorpresa, ritornano anche Morgan con i Bluvertigo ed Elio e Le Storie Tese , tra i quali non corre buon sangue dopo i trascorsi a "X Factor " . Ampiamente preannunciate le partecipazioni di Arisa, Neffa, Noemi e Valerio Scanu . Curiosa la presenza contemporanea dei Dear Jack e Alessio Bernabe i , che debutta sul palco dell'Ariston da solista dopo aver lasciato la band , presente con la nuova formazione. Inedita la coppia composta da Deborah Iurato e Giovanni Caccamo , vincitore nella scorsa edizione di Sanremo Giovani . Tra gli ospiti della 66ma edizione sono stati già annunciati Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e nel corso de "L'Arena", dove Conti ha comunicato la lista dei concorrenti, si è aggiunto anche Leonardo Pieraccioni , invitato dal conduttore dopo che il regista era intervenuto con un videomessaggio.

LE CANZONI E I CANTANTI IN GARA1 - Via da qui – Deboarh Iurato e Giovanni Caccamo

2 – La borsa di una donna – Noemi

3 – Noi siamo infinito - Alessio Bernabei

4 – Il primo amore non si scorda mai – Enrico Ruggeri

5 – Guardando il cielo – Arisa

6 – Wake up – Rocco Hunt

7 – Mezzo respiro – Dear Jack

8 – Un giorno mi dirai – Stadio

9 – Infinite Volte – Lorenzo Fragola

10 – Il Diluvio Universale – Annalisa

11 – Blu – Irene Fornaciari

12 – Sogni e nostalgia – Neffa

13 – Di me e di te – Zero Assoluto

14 - Ora o mai più – Dolcenera

15 – Quando sono lontano – Clementino

16 – Cieli immensi – Patty Pravo

17 – Finalmente Piove – Valerio Scanu

18 – Semplicemente – Morgan e Bluvertigo

19 – Nessun grado di separazione – Francesca Michielin

20 – Vincere l'odio – Elio e Le Storie Tese