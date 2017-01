Festival di Sanremo 2016: i superospiti italiani, da Laura Pausini a Renato Zero

SUPERSTAR Sanremo pazzo per Cristina DʼAvena

Per molti l'ospite più attesa di questa edizione del Festival di Sanremo era lei: Cristina D'Avena. E non ha deluso: ha cantato alcune delle sue sigle di cartoni animati più famose, da "Kiss Me Licia" a "La canzone dei Puffi". E si è cimentata anche in una canzone sanremese del passato, "La pioggia" di Gigliola...