Fedez: "A Sanremo con Lorenzo Fragola"

08:33 - Squadra che vince non si cambia. Così dopo "X Factor", Fedez sarà di nuovo al fianco di Lorenzo Fragola a Sanremo 2015. Il rapper annuncia infatti di essere tra gli autori del brano che il cantautore siciliano porterà all'Ariston: "Stiamo lavorando al pezzo per il Festival: abbiamo consegnato il demo in extremis e dobbiamo ancora lavorare sugli arrangiamenti", racconta.

"Il mio talento è non aver talento, scrivo ma non so cantare, con Madh e Lorenzo posso sperimentare cose che altrimenti non potrei fare", assicura Fedez che con la sua etichetta Newtopia, fondata insieme a J-Ax, ha siglato un accordo con Sony Music Italy per il co-management di Fragola e Madh, i due giovani talenti che hanno conquistato il podio di X Factor 2014. In questi giorni il rapper ha anche seguito a Milano la realizzazione dei videoclip del singolo "The reason Why" di Fragola e del brano "Sayonara" di Madh.