Fabrizio Corona posta su Instagram un video della sua scarcerazione

Fabrizio Corona sembra non volerne proprio sapere di seguire le regole. Solo pochi giorni è uscito dal carcere di San Vittore ma ha già contravvenuto a una delle disposizioni volute dai giudici per la sua scarcerazione: nonostante il divieto impostogli, Corona ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Instagram per celebrare la scarcerazione. Il video ha come sottofondo musicale la canzone "Estate di m***a", del rapper Salmo, ed è accompagnato dal semplice commento "E allora balliamo" che richiama una delle strofe ripetute proprio nella canzone. Un filmato che ripercorre il suo percorso da duro dentro e fuori dal carcere e si conclude con le ultime immagini della sua scarcerazione, dove ad attenderlo c’era la fidanzata Silvia Provvedi. Un modo per dire al mondo, qualora ce ne fosse bisogno, che Fabrizio Corona è ufficialmente tornato.