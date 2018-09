Fabrizio Corona: "Non ho mai amato Silvia Provvedi e... credo che Nina sia ancora innamorata di me"

E Corona aggiunge: "Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile... ma non la considero uno dei grandi amori della mia vita".



Sul tema famiglia l'"ex re dei paparazzi" parla poi del suo rapporto con la madre: “Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio”.



In merito al riavvicinamento con l’ex moglie Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria: “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”.