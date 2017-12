Eva Longoria, in dolce attesa del primo figlio a 42 anni

Cicogna in volo per Eva Longoria, in dolce attesa del suo primo figlio dal terzo marito Jose Baston. Un portavoce ha infatti confermato a "Us Weekly" che l'ex casalinga disperata è al quarto mese di gravidanza ed è incinta di un maschio. La conferma ufficiale è arrivata dopo i rumors che si erano scatenati a inizio dicembre, quando l'attrice aveva sfilato sul red carpet di un evento newyorkese portandosi la mano al ventre.