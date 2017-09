18 settembre 2017 14:34 Emmy, trionfano le donne, nessun premio per Sorrentino e Nicole Kidman risplende sul podio Trionfa "The Handmaidʼs Tale", della femminista Margaret Atwood, con ben sette statuette, fra cui quella di Elisabeth Moss, come migliore attrice protagonista

Podio al femminile agli Emmy Awards 2017. Trionfa "The Handmaid's Tale", adattamento tv del romanzo della femminista Margaret Atwood, con ben sette statuette, fra cui quella di Elisabeth Moss, come migliore attrice protagonista e vince anche Nicole Kidman premiata per la miniserie sulle violenze domestiche che si aggiudica sei riconoscimenti. Nessun Oscar della televisione per "The Young Pope", la serie di Paolo Sorrentino interpretata da Jude Law nei panni di Papa Lenny Belardo, che aveva ottenuto due nomination.

Delusione per l'Italia quindi: "The Young Pope", la miniserie di Paolo Sorrentino candidata per la migliore fotografia e per il design non ha vinto nessuno dei premi a cui era candidato. "The Handmaid's Tale", miniserie sulle ancelle pre/post femministe tratto dal romanzo di Margaret Atwood ha portato a casa sette Emmy: migliore serie drammatica, migliore attrice drammatica Elisabeth Moss, migliore attrice non protagonista Ann Dowd, migliore sceneggiatura, migliore regista, migliore attrice "guest star" , migliore design e fotografia. Era fra i favoriti ed ha vinto sbaragliando la concorrenza di serie acclamate come "House of Cards", "Better Call Saul" e "Westworld", che hanno deluso.



Ha fatto bene invece, ancora una volta "Veep", presenza costante agli Emmy da molti anni a questa parte: la commedy politica, è risultata migliore serie brillante, mentre migliore attrice brillante si conferma Julia Louis-Dreyfus che entra nella storia per aver ottenuto il suo sesto Emmy consecutivo.



Trionfo anche per "Big Little Lies", la miniserie di HBO che racconta il subdolo mondo delle violenze domenstiche e che vedeva nel doppio ruolo di produttrici e protagoniste Nicole Kidman e Reese Whiterspoon. Sei le statuette che si porta a casa, fra cui migliore miniserie, migliore attrice non protagonista, Laura Dern, migliore attore non protagonista, Alexander Skarsgård, migliore regia e migliore attrice protagonista, la favoritissima Nicole Kidman, che nel suo discorso di accettazione ha parlato dell'importanza di certe produzioni per fare passare al pubblico messaggi importanti come quello della lotta alla violenza domestica.



Molte battute scherzose sono state rivolte al presidente degli Stati Uniti Donald Trump ma l'unico discorso davvero esplosivo nei confronti del presidente repubblicano e' stato quello proposta da tre veterane come Dolly Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin che, salite insieme sul palco degli Emmy, hanno ricordato il film "Dalle 5 alle 9" in chi avevano recitato insieme, nel 1980. "Allora ci siamo rifiutate di essere guidate da un sessista, egoista, bugiardo ipocrita e bigotto - hanno detto riferendosi al protagonista maschile del film di allora - e nel 2017 ci rifiutiamo ancora una volta di essere guidate da un sessista, egoista, bugiardo ipocrita e bigotto".

