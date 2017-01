Emmy Awards: vincono "Olive Kitteridge", "Veep" e un "Trono di spade" da record

"Il trono di spade" è come quei vini che invecchiando migliorano. Giunta alla quinta stagione è riouscita dove non era mai riuscita prima, ovvero a vincere la statuetta come migliore serie drammatica, ma poi ha completato il bottino con il migliore attore non protagonista, Peter Dinklage, miglior regista e sceneggiatore, più una serie di premi minori assegnati ai Creative Arts Emmys la domenica precedente.



Record anche per Viola Davis che ha vinto il premio alla migliore attrice protagonista per una serie drammatica, con "b" (How to get away with murder). La Davis è infatti la prima attrice afro-americana a portare a casa la statuetta da protagonista e, nel suo discorso di ringraziamento, ha sottolineato che la sua vittoria è stata resa possibile dal fatto che, finalmente, ci sono anche in tv ruoli per donne di colore.



Poche grosse sorprese sono arrivate da questa 67.ma edizione degli Emmy. Finalmente Jon Hamm, pubblicitario di "Mad Men" ha portato a casa la statuetta al migliore protagonista di una serie drammatica dopo sette anni di nomination andate a vuoto. Jeffrey Tambor, per il secondo anno consecutivo, ha vinto per la categoria migliore attore brillante grazie alla sua interpretazione di Maura, transgender protagonista di "Transparent". La prima serie prodotta da Amazon, che in Italia arriverà in TV all'inizio del prossimo anno ha vinto anche per la categoria migliore regista di una commedia, statuetta andata a Jill Soloway, alle cui vicende familiari la serie è inspirata.



Molto bene ha fatto anche "Veep", risultando migliore serie comica e portando via il premio a "Modern Family" che aveva vinto negli ultimi cinque anni. La protagonista Julia Louis-Dreyfus ha vinto la statuetta come migliore attrice brillante e Tony Hale ha ottenuto il suo secondo Emmy come migliore attore non protagonista in una commedia. Per le miniserie,la migliore è risultata "Olive Kitteridge", presentata l'anno scorso a Venezia. Questa storia di un'insegnante di provincia interpretata da Frances McDormand ha vinto tutti i premi della sua categoria: la McDormand ha portato a casa la statuette per la migliore attrice di una miniserie, Richard Jenkins l'analoga statuetta maschile e Bill Murray, che però non era presente, ha vinto come migliore non protagonista. Premi anche alla regista Lisa Cholodenko e alla sceneggiatrice Jane Anderson.



I PREMI DELLA SERATA



Miglior Drama - "Il trono di spade" (Hbo)

Miglior Comedy - "Veep" (Hbo)

Miglior Miniserie - "Olive Kitteridge" (Hbo)

Miglior film-tv - "Bessie" (Hbo)

Regista di una serie tv drama - David Nutter, "Il trono di spade" (Hbo)

Sceneggiatore di una serie-tv drama - David Benioff-D.B. Weiss, "Il trono di spade" (Hbo)

Miglior attore protagonista in una serie tv drama - Jon Hamm, "Mad Men" (Amc)

Miglior attrice protagonista per una serie tv drama - Viola Davis, "Le regole del delitto perfetto" (Abc)

Miglior attore protagonista per una serie tv comedy - Jeffrey Tambor, "Transparent" (Amazon Instant Video)

Miglior attrice protagonista di una serie tv comedy - Julia Louis-Dreyfus, "Veep" (Hbo)

Miglior attore protagonista di una miniserie o film-tv - Richard Jenkins, "Olive Kitteridge" (Hbo)

Miglior attrice protagonista di una miniserie o film-tv - Frances McDormand, "Olive Kitteridge" (Hbo)

Miglior attore non protagonista in un drama - Peter Dinklage, "Il trono di spade" (Hbo)

Miglior attrice non protagonista in un drama - Uzo Aduba, "Orange is the New Black" (Netflix)

Miglior attore non protagonista di una comedy - Tony Hale, "Veep" (Hbo)

Miglior attrice non protagonista di una comedy - Allison Janney, "Mom" (Cbs)

Miglior attore non protagonista di una miniserie o film-tv - Bill Murray, "Olive Kitteridge" (Hbo)

Miglior attrice non protagonista di una miniserie o film-tv - Regina King, "American Crime" (Abc)

Miglior attore guest-star in un drama - Reg E. Cathey, "House of Cards" (Netflix)

Miglior attrice guest-star in un drama - Margo Martindale, "The Americans" (Fx)

Miglior attore guest-star in una comedy - Bradley Whitford, "Transparent" (Amazon Instant Video)

Miglior attrice guest-star in una comedy - Joan Cusack, "Shameless" (Showtime)

Miglior reality show - "The Voice" (Nbc)