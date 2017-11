Domenica Live, Clarissa Marchese: "Un regista mi chiese di spogliarmi"

Nel corso della puntata di "Domenica Live" in onda il 12 novembre, l'ex Miss Italia Clarissa Marchese ha raccontato di aver subito abusi da parte di un famoso regista, di cui non fa il nome per non anticipare il servizio de "Le Iene": "Dovevo prepararmi per un provino come attrice e questo regista mi ha offerto delle lezioni gratuite per essere più preparata - racconta la donna nel salotto di Barbara d'Urso - Dopo aver iniziato una lezione molto interessante di circa 4 ore mi ha chiesto di denudarmi. Io ho rifiutato, ma lui ha fatto la stessa proposta anche durante l'incontro successivo e lì mi sono arrabbiata." Stando ad alcuni dettagli rivelati dalla Marchese, tutto farebbe pensare che il regista in questione sia Fausto Brizzi.