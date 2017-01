Cristian e Tara, nozze rinviate per la coppia di "Uomini e Donne"

E' stato rinviato il matrimonio tra Cristian e Tara , la coppia che si è formata nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi " Uomini e Donne ". Barbara d'Urso a " Pomeriggio Cinque " doveva seguire la diretta delle nozze e invece durante il collegamento con i due ragazzi ha spiegato che il "sì", per "motivi familiari", è stato spostato. Con Galella sempre in silenzio e la Gabrieletto in lacrime.

"E' tutto pronto, doveva succedere oggi - ha spiegato Tara - E' un giorno speciale, si è verificato un contrattempo non bello, una persona di famiglia molto vicina a noi non sta bene. Non mi sento di festeggiare. Dopo la morte di mio nonno voglio essere super serena e godermi quel giorno al cento per cento".



Cristian le ha quindi dedicato una bellissima e commovente lettera d'amore, in cui le ha spiegato che il suo sentimento non è mai cambiato e anzi è cresciuto nel tempo. La coppia ha già superato la prova della convivenza e quella della tentazione a "Temptation Island". I fan sono sicuri che ce la faranno anche questa volta.