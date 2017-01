Colorado Cafè, arrivano Luca e Paolo: "Saremo le donne di servizio"

"Colorado Cafè" riparte con una nuova coppia di conduttori: Luca e Paolo . Da mercoledì 14 ottobre , in prima serata, il duo prende le redini della diciassettesima stagione del cabaret di Italia 1 mettendosi per otto puntate alla guida di una squadra di oltre quaranta comici. "Entreremo in punta di piedi, saremo le donne di servizio di questa casa - svelano - E' un ruolo che ci sta divertendo molto e che ci piacerebbe riprendere in futuro".

"Entriamo in una casa non nostra e in un ruolo non tipico per la nostra carriera - ha detto Paolo Kessisoglu - Qui si deve parlare poco, una cosa difficilissima per noi!".



La posizione del duo non sarà quindi predominante ma lascerà spazio ai cabarettisti tra cui Marco Baz Bazzoni, Max Cavallari, Debora Villa, Rita Pelusio e Maurizio Battista. Ospiti musicali della prima puntata saranno invece i The Kolors, la band fresca della vittoria ad "Amici".



Torneranno tanti comici amati dal pubblico (Pucci, i Panpers, Pintus, Gianluca Impastato, Barbara Foria...) ma anche molte new entry come la monologhista muta Mary Sarnataro, Enzo Paci, Giancarlo Barbara e Michele Caputo. Sorpresa anche per quanto riguarda lo studio, che abbandonerà le atmosfere western in favore di uno stile più urbano e industriale.