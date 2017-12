Cecilia Rodriguez nel mirino delle Iene per uno scherzo horror

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono la nuova coppia che infiamma il pubblico. Ora che sono usciti dalla casa del Grande Fratello VIP, Le Iene non si sono fatte scappare l’occasione di ordire uno scherzo ai danni di Chechu avedo saputo della sua paura per l’horror. Il tutto con la complicità dello stesso fidanzato, che mette a disposizione la tenuta di famiglia e coinvolge anche il padre: una storia sui fantasmi raccontata al momento giusto rende nervosa Cecilia, che inconsapevolmente casca nella trappola. Appena scesa in cantina con Ignazio per recuperare una bottiglia di vino, le luci si spengono all’improvviso, la porta si blocca dietro di loro e Cecilia non la prende affatto bene.