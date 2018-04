Cattelan nella bufera: ironizza sulla morte di Mango e i social insorgono

Cattelan ha dato indicazioni a Matano per indovinare il titolo del film dicendo: "L'episodio è tratto da una storia vera. Un famoso cantante lucano deve andare a Parigi per un concerto ma poi si esibisce il giorno prima da un’altra parte e muore...".

La storia vera è purtroppo quella di Pino Mango, morto tragicamente per un infarto proprio durante un concerto l'8 dicembre 2014. Scomparsa a cui è seguita subito dopo quella del fratello Giovanni, che non ha retto al dolore.



Durante la trasmissione di Sky "E Poi C'è Cattelan", andata in onda il 25 gennaio e poi replicata lo scorso mercoledì, gli autori hanno proposto di far indovinare il titolo di un film, parafrasando quello vero e trasformandolo in "Ultimo Mango a Parigi", giocando proprio sul nome del cantante.



Lo sketch, le risate del pubblico e le battute però non sono piaciute ai fan del cantante scomparso, che sono insorti tuttavia solo pochi giorni fa, dopo la replica del programma su Sky e la diffusione sui social del video relativo allo sketch. Anche il fratello Armando ha commentato amareggiato su Facebook: "Ma che satira sarebbe questa? Non aggiungo parole a tutto questo schifo che ha origini lontane, vergogna".



E Cattelan non ha potuto far altro che scusarsi: "Sto leggendo le reazioni a questo spezzone. Ovviamente non voleva essere offensivo. Era solo un gioco di parole tra il titolo del film e il nome di Mango. Mi spiace se la cosa ha offeso qualcuno, ma non voleva essere una mancanza di rispetto. Un abbraccio".