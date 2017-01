Belen e la carica dei "Pequenos Gigantes"

Ci siamo. Da venerdì 19 febbraio in prima serata su Canale 5 arriva il talent show "Pequenos Gigantes". Condotto da Belen Rodriguez ha come protagonisti i bambini, che giocano e si esibiscono nelle loro specialità. Vince una sola squadra. Il Premio è una borsa di studio per l'intero percorso scolastico compresa l'Università. In giuria Francesco Arca, Megan Montaner e Claudio Amendola. Gli ospiti della prima puntata sono Gerry Scotti e Fedez.

"A differenza di altri show che pongono i bambini sotto i riflettori creando ansia - racconta Belen a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - qui prevalgono le risate. Non c'è mai tensione, solo allegria. Durante l'eliminazione i bambini non sono in studio e quando eliminiamo la squadra accompagniamo questo momento brutto con mille regali".

Per la showgirl argentina è la prima conduzione da sola: "Prima non mi sentivo pronta. Mi ha convinta Maria De Filippi dicendomi che ero in grado di farcela e che non potevo rimanere co-conduttrice a vita". Tra i capitani delle squadre c'è anche l'ex marito Stefano De Martino (con Maurizio Zamboni, Rudy Zerbi, Kledi Kadiu e Attilio Fontana): "Siamo in buoni rapporti", sottolinea.