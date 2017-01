"Le tre rose di Eva" torna tra passioni e misteri

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Le Tre Rose di Eva presentato a Roma

"Le tre rose di Eva", il grande ritorno 09:39 - Dopo il grande successo della prima serie, torna a settembre su Canale5 "Le tre rose di Eva". Tra le vigne della Toscana Aurora (Anna Safroncik) e Alessandro (Roberto Farnesi) sono al settimo cielo per la nascita della figlia Eva, ma il loro amore verrà messo in discussione da un evento misterioso, legato all'arrivo di una nuova famiglia a Villalba, che in breve tempo trasformerà l'idillio in un dramma.

Nonostante Aurora e Alessandro siano ormai una famiglia con la nascita della piccola Eva, i vecchi rancori tra le rispettive famiglie - i Taviani e i Monforte - tornano a farsi sentire. Livia Monforte (Fiorenza Marchegiani), la fredda e calcolatrice madre di Alessandro, continua a manifestare apertamente la sua ostilità nei confronti della ragazza, mentre Edoardo Monforte (Luca Capuano), da sempre in competizione con il fratello maggiore, è ossessionato da Aurora e la sua vita ormai ha un solo scopo: conquistarla con ogni mezzo.



Ma a sconvolgere definitivamente gli equilibri degli abitanti di Villalba è la riapertura dei cancelli della tenuta di Pietrarossa, un'antica villa rimasta disabitata per anni e legata a leggende e misteri irrisolti. Qualcosa di antico, un segreto scioccante che può sconvolgere la vita di Aurora, è legato al passato di questa tenuta che ora ha dei nuovi inquilini: Amedeo Torre (Mario Cordova) e la sua giovane e affascinante moglie Veronica (Euridice Axen). Con loro c'è Elvira (Gaia Messerklinger), figlia di Amedeo in perenne lotta con la matrigna.