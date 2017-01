"Squadra Antimafia 5", primi ciak e anticipazioni

foto Ufficio stampa Correlati "Squadra Antimafia 5", new entry e sorprese 10:44 - In attesa della quinta stagione, che partirà il prossimo settembre, il cast di "Squadra Antimafia" ha condiviso in anteprima alcuni ciak con i fan di Facebook. La sorpresa più importante riguarda l'ambiente in cui si muoveranno gli agenti, che lasceranno Palermo per partire alla volta di Catania, e l'arrivo di una new entry. Si tratta del vice-questore di Catania Lara Colombo, interpretata da Ana Caterina Morariu. - In attesa della quinta stagione, che partirà il prossimo settembre, il cast di "" ha condiviso in anteprima alcuni ciak con i fan di Facebook. La sorpresa più importante riguarda l'ambiente in cui si muoveranno gli agenti, che lasceranno Palermo per partire alla volta di Catania, e l'arrivo di una new entry. Si tratta del, interpretata da

La notizia più attesa riguarda l'identità del personaggio che ha aperto la botola in cui era rinchiuso l'agente Domenico Calcaterra (Marco Bocci), ma molte altre sorprese attendono i fan della serie.



"Calcaterra quest'anno avrà dei momenti in cui si sentirà solo anche perchè c'è una trasferta - svela Marco Bocci - Per motivi lavorativi siamo costretti ad andare a Catania e ci uniamo quindi con la questura di Catania. C'è una nuova poliziotta che si chiama Lara Colombo"



Sarà proprio la new entry a portare scompiglio all'interno della Squadra. "Lara Colombo è il nuovo vicequestore di Catania - racconta l'interprete Ana Caterina Morariu - Amo questo personaggio perchè è fragile e forte al tempo stesso. Prende delle decisione ma si mette in discussione".



Sviluppi interessanti anche per il personaggio di Rosy Abate (Giulia Michelini) disposta a tutto, anche a farsi suora, per riabbracciare suo figlio: "Rosy Abate quest'anno lotta perché le succederà qualcosa di abbastanza grave e tornerà per riprendersi suo figlio".