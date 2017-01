Sabrina Ferilli passionale in "Baciamo le mani"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "Baciamo le mani", le foto dal set 09:50 - Una nuova fiction, in onda in prima serata su Canale 5 per otto puntate, è pronta a tenere incollati milioni di telespettatori. Arriva infatti "Baciamo le Mani Palermo-New York 1958", con protagonista Sabrina Ferilli e la partecipazione di Virna Lisi. Ambientato agli inizi degli Anni 60 tra la Sicilia e l'America, racconta la storia di Ida (Ferilli) e Agnese (Lisi), due donne coraggiose, che, in modi diversi, cercano di contrapporsi al potere mafioso. - Una nuova fiction, in onda in prima serata super otto puntate, è pronta a tenere incollati milioni di telespettatori. Arriva infatti "", con protagonistae la partecipazione di. Ambientato agli inizi degli Anni 60 tra la Sicilia e l'America, racconta la storia di Ida (Ferilli) e Agnese (Lisi), due donne coraggiose, che, in modi diversi, cercano di contrapporsi al potere mafioso.

In Sicilia Ida, insieme al figlio Salvatore (Christian Roberto), è costretta a scappare da don Cesare Romeo (Luigi Maria Burruano), un boss locale che, dopo averle ucciso il marito, vuole eliminare anche lei. In America, invece, Agnese, vedova con quattro figli oramai adulti, è la proprietaria di una redditizia macelleria sulla quale ha messo gli occhi Gillo Draghi (Burt Young), influente padrino della Little Italy. Ed è proprio a New York, dove Ida fugge con il piccolo Salvatore desiderosa di una nuova vita, che i destini delle due donne si incrociano. Ida sposa Pasquale (Massimo Bellinzoni), il figlio maggiore di Agnese, ma fin da subito le due donne entrano in conflitto: dalla genuinità dei sentimenti di Ida per il nuovo marito alla gestione degli affari e il modo giusto di fronteggiare la mafia, Ida e Agnese hanno opinioni e modi di affrontare le cose completamente opposti. Ida crede nella legge e nella giustizia e, dopo tanti tormenti, è riuscita ad ottenere la condanna di don Cesare e vorrebbe denunciare ogni sopruso di don Gillo nella comunità di Little Italy.



Agnese, invece, ritiene che, per proteggere i suoi figli e ciò che ha costruito in tanti anni di lavoro, non si possa affidare alla giustizia, ma debba fidarsi solo di se stessa e degli amici più stretti, perciò, anche se non intende piegarsi alle richieste di Gillo Draghi, vuole agire a modo suo. Tuttavia, la mafia colpirà duramente Agnese in ciò che le è più caro, e quando don Grillo eliminerà senza pietà i suoi figli maschi uno dopo l’altro, le due nemiche diventeranno alleate e, insieme, si batteranno affinchè più nessuno a Little Italy debba chinare la testa e baciare le mani in segno di rispetto e sudditanza al potere mafioso.