Glee, morto l'attore Cory Monteith

15:37 - E' stato trovato morto in una camera di un albergo di Vancouver, il Pacific Rim Hotel, il 31enne attore americano Cory Monteith, protagonista della serie tv "Glee" nei panni di Finn Hudson. Lo rende noto la polizia della città canadese. Il corpo non presenterebbe traccia di violenze. Secondo il sito statunitense perizhilton.com, l'attore sarebbe stato stroncato da un'overdose. Per lunedì 15 luglio è stata fissata l'autopsia.

L'attore era ospite dell'albergo dal 6 luglio e oggi avrebbe dovuto lasciare la sua stanza. Il corpo è stato trovato dal personale dell'albergo. Secondo una prima e sommaria analisi del medico legale, Monteith era morto già da alcune ore. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. Secondo gli investigatori l'uomo sarebbe stato da solo al momento del decesso, circostanza che porterebbe ad escludere quindi la morte violenta.



Fioccano sui social network i messaggi di cordoglio per l'attore. Tra i primi a mandare un messaggio i produttori di "Glee": "E' stato un vero piacere lavorare con lui e noi a tutti noi mancherà enormemente. I nostri pensieri e le preghiere sono anche per la sua famiglia".