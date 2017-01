Greta trionfa al Music Summer Festival

Al Music Summer Festival - Tezenis Live è “la musica che vota la musica”: i brani dei giovani artisti in gara infatti, vengono votati dalle star della musica italiana e da un academy board di professionisti del settore. Durante ognuna delle quattro puntate viene annunciato il vincitore di tappa - Clementino e Greta sono stati i primi due - mentre durante la quarta e ultima puntata verrà annunciato il vincitore finale della prima edizione del Music Summer Festival - Tezenis Live.



Sul palco in Piazza del Popolo a Roma si sono alternati artisti come Antonacci, Emma, Gué Pequeno, Marco Mengoni, Max Pezzali, i Modà, Nesli, Nek, gli Stadio e Antonello Venditti. Ospiti internazionali sono stati gli amatissimi dai teenager The Wanted, Naughty Boy che è al secondo posto della classifica dei singoli con "La La La" e Arlissa.



Anche la seconda puntata ha vinto la prima serata registrando un ottimo risultato di ascolti con uno share del 18.14% (sul pubblico attivo) e una media di oltre 3.000.000 di spettatori.