Gabriel Garko porta in tv il mito di Valentino

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati Delirio per Garko sul red carpet

Gabriel Garko tenebroso in "Viso d'angelo" 10:48 - Gabriel Garko è volato a Los Angeles per le ultime scene di "Rodolfo Valentino", film tv che andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno e che vede la partecipazione di Asia Argento, ma guai a dirgli che ha trovato l'America. "Penso sia uno dei più bei film che abbia fatto, ma non scrivete Garko alla conquista di Hollywood - avverte scherzoso sulle pagine di "Tv Sorrisi e Canzoni" - E' esagerato e porta sfortuna!". è volato a Los Angeles per", film tv che andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno e che vede la partecipazione di Asia Argento, ma guai a dirgli che ha trovato l'America. "Penso sia uno dei più bei film che abbia fatto, ma- avverte scherzoso sulle pagine di "Tv Sorrisi e Canzoni" - E' esagerato e porta sfortuna!".

Dopo aver interpretato per tutta la sua carriera ruoli da bello e dannato, ora Garko presterà il volto al latin-lover italiano per eccellenza: Rodolfo Valentino: "Il primo ciak è stato impegnativo, questo è un film pieno di emozioni. C'è una frase nel copione che dice Se il mito supera la realtà, allora raccontiamo il mito. Ecco, Valentino è come James Dean o Marilyn Monroe. La gente ama i personaggi-mito".



Per girare le ultime scene Gabriel è volato a Los Angeles, ma ammette di non essersi mai lasciato sedurre dal sogno americano. Per ben tre volte ha infatti rifiutato di lavorare oltreoceano. "Non mi interessavano quei progetti, non mi faccio abbagliare da Los Angeles o Hollywood e non lo dico per fare lo snob - spiega - Erano proposte che non avrebbero dato nulla alla mia carriera".