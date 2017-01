Andrea Dianetti: "Music Summer Festival senza segreti, sarò lo scellerato dal backstage"

Su Twitter hai annunciato che ti occuperai del backstage per Tezenis Live, quale sarà lo stile della conduzione?

Sì, ancora una volta Twitter ha anticipato la tv. Forse devo imparare a star più zitto io! In parole povere una sorta di Spie del backstage per Tezenis, e ogni tanto durante la puntata oltre che sul Web, Alessia e Annicchiarico, si metteranno in contatto con me e Diana del Bufalo per sapere cosa accade nel backstage. Lo stile sarà quello che un po' rappresenta me e la mia compagna di viaggio. Ovvero, due scellerati a cui è stato messo disgraziatamente un microfono in mano. Sono emozionato in maniera imbarazzante...



La tua partner è Diana del Bufalo, come ti trovi con lei e che tipo di feeling si è instaurato?

Io e Diana siamo divenuti da prima amici e dopo colleghi. Ci siamo trovati lavorativamente parlando per il backstage dei provini della nuova edizione di Amici, e da lì abbiamo subito capito che c'era gran feeling. E a quanto pare, non ce ne siamo accorti solo noi. Speriamo di non deluderli e deludervi!



Quali sono i cantanti del cast che vorresti intervistare?

Ma è un parterre davvero immenso! C'è tutta la musica italiana oserei dire, davvero per tutti i gusti. Quindi non saprei davvero da dove iniziare. Io confido molto nella mia parlantina, è più un autodifesa che un estro, mentre le vere cose che mi mettono ansia sono: "E ora che mi metto? E questi quattro peli che ho in testa come li sistemo?". Ecco, forse a loro chiedere un consiglio al riguardo dopo tanti palcoscenici, visto anche lo sponsor della serata, mi sembra di non uscire fuori tema parlando di abbigliamento. Ok, lo so… son diventato troppo diplomatico.



Quando e com'è iniziata la tua avventura con Witty Tv?

E' nata per uno strano gioco del destino. Ho sempre "snobbato" i video su Internet, o quantomeno non l'ho mai trovata una cosa che portasse da nessuna parte. Ma ero arrivato in un periodo della mia vita creativa in cui volevo fare delle cose, che non potevo per vari motivi offrire o far fare a nessuno. E quindi quale miglior mezzo del Web, dove c'è massima libertà (anche troppa) d'espressione? Ho aperto un canale su Internet con alcuni amici, e abbiamo cominciato a fare gli scemi lì. Destino a voluto, che la casa di produzione Fascino, con cui sono rimasto sempre in ottimi rapporti, vedesse questi video e mi chiamasse per una cosa simile per la loro nuova tv web che era iniziata da poco (Witty per l'appunto). Poi come tutte le storie "d'amore" ci siamo trovati bene assieme, progettando e realizzando anche altre cose.



Hai qualche format/progetto in cantiere per Witty?

Eh… certo. Ma come bene sai da buon giornalista, non si dice niente per scaramanzia, ma soprattutto, per non prendere le botte! Scherzi a parte, si ci sono 2-3 format nuovi, che ho proposto ed alcune puntate zero già pronte che dovrebbero partire. Staremo a vedere, confido nei miei superiori, so che c'è stima reciproca. Witty è una bella idea che, secondo me, darà sempre più soddisfazioni al pubblico da qui in avanti.



MUSIC SUMMER FESTIVAL: OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA - Venerdi 28 giugno per la seconda delle quattro serate del Music Summer Festival - Tezenis Live si alterneranno sul palco (in ordine alfabetico): Biagio Antonacci, Simone Cristicchi, Emma, Modà, Nesli, Nek, Gué Pequeno con Arlissa, Max Pezzali, Stadio, Antonello Venditti e tanti altri. A questo cast si aggiunge la boyband britannica The Wanted, che presenterà il nuovo singolo “Walks likes Rihanna” e il produttore, rapper e cantautore inglese Naughty Boy, che sta spopolando in radio con il singolo “La La La”. Oltre ai big della musica italiana e agli ospiti internazionali, si esibiranno anche 6 dei giovani artisti in gara.

Andrea Conti