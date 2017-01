Music Summer Festival con Emma e Nannini

foto Ufficio stampa Mtv 13:50 - Gianna Nannini, Zucchero, Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger, Biagio Antonacci, Francesco Renga, Antonello Venditti, Max Pezzali, Marco Mengoni, Moreno e Emma sono solo alcuni dei Big della musica che parteciperanno al Music Summer Festival - Tezenis Live, condotto da Alessia Marcuzzi e Simone Annicchiarico. Il primo dei quattro appuntamenti in onda giovedì 4 luglio su Canale 5 in prima serata. sono solo alcuni dei Big della musica che parteciperanno al, condotto daIl primo dei quattro appuntamenti in onda giovedì 4 luglio su Canale 5 in prima serata.

Gli altri primi nomi confermati delle star della musica italiana che calcheranno il palco della manifestazione musicale sono: Mario Biondi, Alex Britti, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Emis Killa, Fedez, Fiorella Mannoia, Neffa, Negrita, Nek, Nesli, Gué Pequeno, i Pooh e tanti altri della scena internazionale.



Le registrazioni dello show, diretto da Roberto Cenci, si terrano dal 27 al 30 giugno in Piazza del Popolo. Durante queste quattro puntate, che poi diventeranno quattro prime serate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, gli artisti si esibiranno sul palco presentando i loro nuovi singoli. Gli stessi Big valuteranno, assieme ad alcuni esperti del settore musicale, nove Giovani artisti in gara: Bianca Atzei, Alessandro Casillo, Clementino, Coez, Greta, Antonio Maggio, Andrea Nardinocchi, Renzo Rubino e Paolo Simoni. Ogni puntata avrà un vincitore e nell'ultima, invece, sarà decretato il trionfatore assolto. Accanto al contest canoro ci sarà anche sfida per giovani deejay, giudicati da Gabry Ponte che sarà affiancato da Angelo Baiguini di Rtl 102.5. Infine è previstra anche la presenza di alcuni comici, provenienti da "Colorado". Contemporaneamente alla messa in onda su Canale 5, Music Summer Festival - Tezenis Live sarà tramesso anche su Rtl 102.5.