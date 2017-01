18:19 - Malore in diretta per Ana Laura Ribas. La showgirl era ospite a Pomeriggio Cinque, quando all'improvviso ha avuto un malore accasciandosi a terra. Sono stati attimi di paura per Barbara D’Urso che è subito corsa incontro alla sua ospite per soccorrerla. Quando è ripresa la diretta la conduttrice ha tranquillizzato i famigliari dicendo che la Ribas ha avuto solo un mancamento per il caldo.