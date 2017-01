Amici, Greta: "Duetterò con Moreno"

foto Ufficio stampa Correlati Greta la voce rock di Amici

- Si è classificata al secondo posto e per un soffio non ha vinto "Amici". L'amico Moreno ha avuto la meglio ("voglio duettare con lui nel mio prossimo disco") eda oggi si occupa della promozione del nuovo cd "", in attesa di lanciare il singolo "" di cui ha già girato il video a Milano. "Ho imparato a contare fino a dieci prima di parlare. Ora voglio cantare ovunque dalle sagre agli stadi", confessa

Di certo il tuo percorso ad "Amici" ti ha permesso di essere più sicura. Cos'è successo?

Io ho sempre suonato con la mia band, Mychael, capitanata da mio fratello che suona la chitarra ed è il fan numero uno. Però ritrovarmi ad "Amici" è tutta un'altra dimensione tra il pubblico, la tv e il palco. Così con il maestro Pino Perris ho cercato di canalizzare tutte le energie sul canto e l'esibizione. Abbiamo fatto un gran lavoro con lui e anche con Emma. Ho messo da parte la timidezza per giocare tutte le carte.



Quando è iniziata la tua passione per la musica?

Da sempre. Mi ero iscritta al Liceo della comunicazione che poi ho lasciato al terzo anno. Mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa a lavorare subito come animatrice per bambini. Sentivo dentro di me in quel momento che le priorità erano altre, la musica su tutto. Poi mio fratello Mychael ha sempre cercato di incoraggiarmi e mi ha coinvolta nei suoi progetti musicali e serate.



Cosa hai imparato dalle tue esperienze lavorative?

Sono stata a contatto molto coi bambini. Gli voglio un bene dell'anima e loro mi trasmettono tantissima energia. Mi è mancato tanto il mio gruppo e ho sempre avuto un pensiero per loro.



E' vero che hai partecipato a X Factor?

Sì nel 2010 ma Elio mi ha detto no e non sono passata. Da quel momento sono rimasta delusa e non ho voluto più saperne dei talent. "Amici" invece è un'altra cosa e l'ho affrontato in un'altro modo. Ho accompagnato un'amica ai provini e poi ci ho provato anche io. E come succede nei film, sono passata.



Cosa ti porti dentro dopo questa esperienza?

Sono entrata comunque con una certa maturità e consapevolezza. Ho imparato a pensare tanto prima di parlare ma mi sono sempre comportata educatamente. Ah poi ho anche perso nove kg! Ho chiesto alla produzione una dieta concordata col dietologo mi stavo accorgendo che il corpo aveva bisogno di essere curato e con la fame nervosa per lo stress, stavo esagerando.



Non si poteva non notare il feeling con Moreno, anche alla finale...

Andiamo molto d'accordo anche e soprattutto dal punto di vista artistico. Abbiamo cantato spesso durante il programma e nel mio prossimo disco voglio assolutamente cantare un pezzo con lui. C'è una grande stima reciproca.



Quanto c'è di te nelle canzoni di "Solo Rumore"?

Lo dico senza esitazione. C'è tutta me stessa nel disco sia nel modo di pensare che anche nel ritrarre il mio approccio verso la vita. E' perfetto.



C'è un compagno di "Amici" che porterai nel cuore?

Pasquale sopra ogni cosa. Ho pochi amici veri e lui è uno di questi. Lo so, sembra strano, e dopotutto è passato poco tempo ma ci siamo 'presi' sin dal primo momento.



L’album "Solo Rumore" (Carosello Records) contiene 6 brani inediti, quasi tutti scritti da Roberto Casalino: il primo singolo “Solo Rumore”; “Bussi alla mia porta”; “Giornata grigia”; il nuovo singolo “L’estate”; “Per dirti soltanto”; “Dimmi che mi ami”.

Andrea Conti