Lo sposino Stephen Amell ringrazia i fan italiani

"Arrow", un rivoluzionario Robin Hood 13:37 - Stephen Amell, protagonista bello e tenebroso di "Arrow", ringrazia i fan italiani su Twitter postando le foto del suo matrimonio. Anche nel giorno più felice della sua vita, l'attore dedica un pensiero agli spettatori del Belpaese. E sono tanti, visto che la serie che lo vede come protagonista è stata la più vista della stagione con 3 milioni e mezzo di persone incollate davanti al piccolo schermo. , protagonista bello e tenebroso di, ringrazia i fan italiani su Twitter postando le foto del suo matrimonio. Anche nel giorno più felice della sua vita, l'attore dedica un pensiero agli spettatori del Belpaese. E sono tanti, visto che la serie che lo vede come protagonista è stata la più vista della stagione con 3 milioni e mezzo di persone incollate davanti al piccolo schermo.

Fan sempre più interattivi - Il successo della serie è sbarcato anche sui social network tanto che l'ashtag #arrow è salito al top più volte. E proprio su Twitter, Stephen trova il modo per dire grazie ai suoi ammiratori. Nel giorno delle nozze, Amell stupisce con il papillon e una giacca che copre ma lascia intuire i muscoli d'acciaio. Stretto alla sua novella sposa Cassandra Jean, condivide l'attimo di felicità. In realtà si è trattato del secondo sì per Amell, dopo il primo del 2012, ma non della seconda moglie. La star ha rinnovato, infatti, le promesse con la stessa donna.