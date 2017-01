Striscia, aggredito Edoardo Stoppa

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:23 - Calci e pugni ai danni di una troupe di "Striscia la notizia". E' successo la sera di mercoledì a Breganze, in provincia di Vicenza. Ad aggredire lo staff della trasmissione televisiva di Canale 5, uno dei titolari della sezione locale della "Società amatori Sharferhunde". Edoardo Stoppa e due collaboratori sono finiti in ospedale. - Calci e pugni ai danni di una troupe di. E' successo la sera di mercoledì a Breganze, in provincia di Vicenza. Ad aggredire lo staff della trasmissione televisiva di Canale 5, uno dei titolari della sezione locale della "Società amatori Sharferhunde".e due collaboratori sono finiti in ospedale.

Un 46enne di Valdagno (Vicenza), socio dell'allevamento, non ha reagito bene a un controllo sul benessere degli animali, effettuato dai Nas di Padova con i militari di Breganze, e ripreso dalle telecamere di "Striscia". In seguito alle percosse sono stati curati all'ospedale di Santorso (Vicenza) un cameraman, colpito da un calcio all'inguine, Edoardo Stoppa, ferito al collo, e un suo collaboratore. Mentre Stoppa dopo le cure è stato subito dimesso, i suoi due colleghi sono stati trattenuti in osservazione. Gli inviati di "Striscia" stavano accertando l'esistenza di maltrattamenti di animali mediante l'utilizzo di collari a impulsi elettrici. Il titolare, in un primo momento, aveva invitato l'operatore a spegnere la telecamera, quindi sarebbe passato alle vie di fatto. L'uomo è stato bloccato dagli stessi carabinieri che hanno informato la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza. Per ora non è stato denunciato. Sul posto, i carabinieri hanno sequestrato un collare a impulsi elettrici completo di telecomando e un collare in acciaio con punte, entrambi vietati, trovati addosso a un cane che aveva appena completato l'addestramento.