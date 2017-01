Mediaset, novità dai canali tematici e Top Crime

foto Ansa Correlati PIER SILVIO BERLUSCONI: "ECCO LE NOVITA'"

LA CONFERENZA STAMPA A COLOGNO 17:00 - Presentati a Cologno Monzese tutti i progetti "Multi Channel 2013", legati ai canali tematici Mediaset, dal vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il direttore generale contenuti Alessandro Salem e il vice direttore generale contenuti Federico Di Chio. Dal 13 maggio investimenti per potenziare La5, Mediaset Italia 2 e dal primo giugno arriva il nuovo canale free (39 sul digitale) Top Crime. - Presentati a Cologno Monzese tutti i progetti "Multi Channel 2013", legati ai canali tematici Mediaset, dal vicepresidente Mediaset, il direttore generale contenutie il vice direttore generale contenuti. Dal 13 maggio investimenti per potenziaree dal primo giugno arriva il nuovo canale free (39 sul digitale)

"Cifre non ne possiamo fare - ha detto il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi - siamo confortati però dalla raccolta pubblicitaria che sui canali free ha dato risultati più che soddisfacenti: nel 2013 c'è stata una crescita a due cifre". L'obiettivo ascolti di Mediaset sui canali free è di passare dall'attuale 6% all'8%, ha continuato Pier Silvio Berlusconi. Entro fine anno dovrebbe partire un nuovo progetto a pagamento che consentirà di vedere film e telefilm su tutti i mezzi di fruizione. "E' un progetto che vorremmo chiamare Infinity anche se non credo sarà possibile - ha detto - Consentirà di pescare nei nostri magazzini un'ampia scelta di film e telefilm, con formule diverse da quelle dell'abbonamento". Il progetto potrebbe essere varato tra l'autunno e fine anno e rientra nel lavoro di cambiamento di strategia che sta operando il gruppo televisivo diversificando le offerte tra tv generalista, a pagamento, free e via Internet.



Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset, ha illustrato alcuni dati sull'andamento degli ascolti televisivi in relazione alle tv generaliste, a pagamento e free. Nel 2009 le tv generaliste controllavano l'81,5% degli ascolti e le digitali il 10,3%, Nel 2013 le generaliste sono passate al 66,2% e le digitali al 25,3%.



Top Crime - Dal primo giugno debutta un canale Mediaset interamente dedicato al genere di maggior successo nel mondo: l’investigazione. A ogni ora della giornata la certezza di vedere un film o una serie in cui la narrazione non tradisce: la legge alla caccia di colpevoli, vittime da riscattare, psicologia e tecnologia al servizio della giustizia. Grandi serie (trasmesse anche in lingua originale) come l’inedita “Hannibal”, “Person of Interest”, “Lie to me”, “Law & Order Svu”, “Chase”, “Bones”, “Major Crimes”, “24”, “Colombo” e tante altre. Tutti i migliori film di genere del presente e del passato e capolavori come “Seven”, “Red Dragon”, “Il collezionista di ossa”, “Sherlock Holmes”.



La5 - Da lunedì 13 maggio, il canale Mediaset con focus target sul pubblico femminile 15-44 anni viene potenziato con quattro nuove produzioni di intrattenimento in prima serata: “Vieni a vivere con me”, “Non aprite quell’armadio”, “Bye bye Cinderella" e il docu-reality “Vite in apnea”, le giornate degli atleti della pallanuoto e delle atlete del nuoto sincronizzato che si allenano nella stessa piscina. E in day time, programmi dedicati al make up, alla moda e all’arredamento, più la striscia quotidiana di “Vite in apnea”. Nella prossima stagione autunnale, prenderanno via altre quattro nuove produzioni: un fashion talent, un reality con grandi chef, un docu-reality su temi sociali e uno ambientato in una clinica veterinaria.



Mediaset Italia 2 - Sempre da lunedì 13 maggio, novità in arrivo anche per il canale Mediaset con focus target sul pubblico maschile 15-34 anni. In prima serata, sei produzioni originali: “Face off”, “Brat Camp”, “Derren Brown”, “Born to ride”, “Percezioni”, “Italian Street Food” a cui si aggiungono diversi spin-off inediti derivati da “Le Iene”. E una sera a settimana appuntamento con la serie rivelazione dell’anno: “Suits”. Novità anche in day time con due proposte di factual entertainment, “Operation Repo” e “Scuola Zoo”, e l’adrenalina degli sport estremi Red Bull. Ogni giorno, infine, sport di alto livello oltre al top del motociclismo, MotoGP e Superbike, in autunno arriva lo sport internazionale con il football americano NFL.