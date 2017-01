Teresanna: "Dopo Francesco cerco un uomo"

foto Visto Correlati JESSICA METTE ZIZZANIA

Ora che storia con Francesco Monte è finita definitivamente, l'ex tronista Teresanna Pugliese è in cerca di un uomo che la faccia sentire protetta. "Voglio un uomo che si prenda cura di me. Un compagno maturo, non un ragazzetto - ha confessato a "Visto", precisando - Non tornerei mai a fare la corteggiatrice o la tronista a Uomini e Donne: basta, ho già dato. Magari come opinionista, mi farei un mucchio di risate."

Sulla fine della relazione con Francesco ci tiene a fare chiarezza, smentendo le voci su un presunto tradimento con Jessica, un'ammiratrice del suo ex. "Francesco non mi ha mai mancato di rispetti - ha dichiarato a "Visto" - Lei non c'entra nulla con la nostra rottura. Semplicemente avevamo sogni e progetti troppo diversi. Non riuscivamo a viverci la nostra quotidianità".



Una rottura che Teresanna non ha ancora superato del tutto. Per questo vuole aspettare prima di tuffarsi in un altra relazione: "Tanti mi corteggiano, ma è troppo presto per pensare a un nuovo fidanzato. E' vero che chiodo scaccia chiodo, ma prima bisogna mettere insieme i cocci".



Ma sul suo uomo ideale ha le idee molto precise: "Voglio un compagno maturo, sui trent'anni. Più alto di me, che sono un metro e settanta, e moro. I biondi non mi piacciono, sono scialbi, non mi dicono niente".