I ragazzi di "Amici" cantano in una compilation

La compilation "Amici 2013", firmata Time Records, uscirà il 7 maggio e conterrà le voci di Greta, Moreno, Angela, Emanuele, Ylenia, Verdiana, Edwyn, Costanzo, Andrea e Chiara. La compilation raccoglie le nuove voci arrivate alla fase finale del talent in onda ogni sabato in prima su Canale 5.

La tracklist: 1 "Quella Parola" - Angela 2 "Non mi cambieranno mai" - Moreno 3 "Sempre così" - Ylenia 4 "Porta solo me" - Emanuele 5 "Danza Immobile" - Verdiana 6 "Voglio sposare Miss Italia" - Costanzo 7 "Cosa sarebbe" - Chiara 8 "Solo rumore" - Greta 9 "Mattia" - Edwyn 10 "Un altro no" - Andrea