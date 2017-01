Raoul Bova, angelo innamorato sul set

10:44 - Un angelo così non cade tutti i giorni dal cielo. Per il film tv "Angeli", Raoul Bova si trasforma in un cherubino sexy e dal cuore d'oro, che decide di morire al posto della donna di cui è innamorato, (interpretata da Vanessa Incontrada). "Sorrisi Canzoni e Tv" ha pizzicato la coppia sul set romano mentre ripassano il copione, in compagnia del regista Srefano Reali, e durante una passeggiata vicino al ponte di Castel Sant'Angelo.

"Angeli" racconta la favola romantica che vede protagonisti Claudio (Raoul Bova) e Luisa (Vanessa Incontrada). Dopo essere rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente, Luisa è in fin di vita. Claudio, che la ama alla follia, chiede però di poter morire al suo posto e come d'incanto il miracolo si compie.



Arrivato in Paradiso all'uomo viene concessa la possibilità di tornare sulla Terra nei panni di un angelo, per salvare la vita alle persone in difficoltà.