Moana, dubbi sulla morte e sui servizi segreti

09:46 - "Mistero" su Italia 1 si è messo sulle tracce di Moana Pozzi. Lucilla Agosti ha intervistato le persone più vicine alla pornostar morta ufficialmente per tumore al fegato il 15 settembre 1994. Ma se Eva Henger afferma: "Riccardo Schicchi (manager di Moana, ndr) mi disse che era morta dopo" un ex agente dei servizi segreti afferma: "Ci ha aiutati in diversi casi". Su Moana anche l'ombra dei servizi russi del Kgb.

"Quella di Moana è una morte piena di mistero - dice Lucilla - Ufficialmente per un tumore al fegato il 15 settembre 1994 ma per alcuni mesi nessun documento ufficiale italiano lo confermava e della cartella clinica si era persa ogni traccia. Forse su Moana c'era l'ombra dei servizi segreti. Quattro mesi dopo la morte l'anagrafe cittadina non aveva ricevuto certificato di morte, sei mesi dopo Moana risultava nubile. Sette anni dopo risultava coniugata con Antonio Di Ciesco".



Dopo quasi vent'anni Eva Henger, ex moglie di Riccardo Schicchi racconta: "So con certezza che quella che è stata rivelata non era la data della morte di Moana. Lei due giorni prima telefonò e disse al Riccardo 'sto molto meglio sono ingrassata 5 kg torno prestissimo e vorrei tornare al lavoro perché per le cure ho speso tantissimo'. Poi al telegiornale abbiamo appreso della sua morte ma Riccardo ha continuato a leggere il giornale mentre io piangevo perché mi dispiaceva. Ho detto 'Riccardo ma stai bene? Stai reagendo in modo che non è da te'. Non so per quale motivo è stata falsificata la data di morte. Quando Riccardo mi ha fatto capire che non era quella c'è stato un silenzio tra queste mura sull'argomento, intoccabile. Riccardo era misterioso con tante telefonate fatte in giardino".



Poi l'intervento di Debora Attanasio storica assistente di Riccardo Schicchi, morto il 9 dicembre 2012. "Riccardo per parecchie settimane dopo la morte di Moana continuava a dirmi che non era morta - spiega - e che era andata all'estero per riprendersi la sua vita, sicuramente era malata ed era molto magra. Però non metterei la mano sul fuoco sulla data che è stata comunicata. Se davvero non c'è più la sua morte è avvenuta molto dopo. Sicuramente è morta perché nei giorni precedenti l'abbiamo vista e stava molto male".



Infine il contributo di Marco Gregoretti, giornalista di Panorama: "Moana aveva un rapporto con i servizi segreti con il Kgb o servizi vicini. Aveva possibilità di accedere ad informazioni attraverso i suoi amanti. Lei era ancora titolare di alcune azioni di una società di Kiev che si occupava di traffico legale di scorie radioattive. L'agenzia di Schicchi funzionava come consulenze dei servizi di mezzo mondo. La missione di Moana era di destabilizzare la politica italiana verso un personaggio potentissimo della prima Repubblica". Insomma dopo tanti anni ancora non c'è pace su uno dei personaggi più amati e misteriosi dello spettacolo.