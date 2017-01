Sanremo, la finale in tempo reale

Serata finale per il Festival di Sanremo targato Fazio e Littizzetto. Estrema incertezza sull'esito finale: la classifica parziale che vede in testa Marco Mengoni al televoto potrebbe infatti essere stravolta dai voti della giuria di qualità e della sala stampa. Tra gli ospiti della serata la modella Bianca Balti, Daniel Harding e Andrea Bocelli

00:42 Mengoni chiude, ore il rush finale

Marco Mengoni esegue "L'essenziale" e chiude la riproposizione dei tre brani finalisti. Adesso ultimi scampoli di televoto e poi si saprà il vincitore di questa edizione del Festival.

00:28 Si ricomincia da Elio

Via alle riproposizioni dei tre brani finalisti. Si comincia con Elio e le storie tese e la loro "Canzone mononota". Dopo di loro tocca ai Modà con "Se si potesse non morire"

00:16 Ecco i finalisti: Modà, Marco Mengoni ed Elio

Annunciati i tre artisti che si giocheranno la vittoria finale: si tratta de I Modà, Marco Mengoni ed Elio e le storie tese. Ora le loro canzoni saranno rieseguite mentre il televoto sarà riaperto. Il vincitore uscirà dal mix tra i voti da casa e quelli della giuria di qualità, in proporzione di 50% e 50%.

00:07 Premio della critica a Elio e le storie tese

Primo premio di questa edizione assegnato ufficialmente. E' il premio della critica "Mia Martini", che va a Elio e le storie tese per "La canzone mononota". Il gruppo mette a segno una doppietta ottenendo anche il premio per il miglior aggiornamento.

00:02 Fazio e Littizzetto hanno visto...

Nuovo cambio d'abito per la Littizzetto che con Fazio inscena un duetto sul tema "ho visto". Se Luciana punge con "Ho visto Fazio andare a letto dopo le 9 di sera", lui risponde con "Ho visto Luciana vestita da donna".

23:55 Attimi di poesia con Birdy

In attesa di avere i risultati con i tre che si giocheranno la finale, ecco un altro ospite. Birdy canta "Skinny Love" incantando pubblico e orchestra.

23:32 Bocelli emoziona il pubblico

Ospite d'onore della serata Andrea Bocelli, che proprio a Sanremo ha mosso i primi passi verso un successo mondiale. Il cantante esegue prima "La voce del silenzio" accompagnandosi al pianoforte e poi "Love me tender", lasciando il posto al piano al figlio Amos. Il ragazzo è nato 18 anni fa, proprio mentre il padre si stava esibendo al Festival.

23:29 Cincotti e Molinari chiudono per i big

Luciana Littizzetto, in braccio a Martin Castrogiovanni, introduce gli ultimi big in gara: la coppia costituita da Peter Cincotti e Simona Molinari, in versione scatenata con "La felicità"

23:24 Mengoni punta alla vittoria

Si torna alla "normalità" con Marco Mengoni. Il leader momentaneo della classifica con "L'essenziale" prova a convincere sala stampa e giuria di qualità che merita la vittoria in questo Festival. Dalla reazione del pubblico in sala si potrebbe pensare che le quotazioni salgano...

23:13 Elio e le storie tese in versione... "gonfiata"

Riprende la gara con Elio e le storie tese. Questa sera niente capoccioni ma il gruppo è in versione "gonfiata"... Tutti oversize! Eseguono "La canzone mononota". Pubblico in visibilio in sala, tra ammirazione e risate.

22:49 Il monologo di Bisio

Sul palco dell'Ariston arriva Claudio Bisio. Tocca a lui il monologo comico della serata, un mix tra battute classiche del suo repertorio e cose nuove con un'occhio all'attualità. Si passa anche per la politica ma senza toccare fili pericolosi... " ''Finché ci sono loro in questo paese non cambierà mai, dicono una cosa e ne fanno un'altra, non mantengono le promesse, sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili, mandiamoli tutti a casa" tuona il comico prima di svelare di chi sta parlando... "Non parlavo degli eletti, ma degli elettori, stavo parlando di noi, degli italiani, perché siamo noi i mandanti, noi che li abbiamo votati. Se li guardate bene è impressionante come ci assomigliano, sono come noi italiani, precisi sputati''.

22:43 Torna la Balti e canta Malika

Primo cambio d'abito per Bianca Balti che passa al total black. Scambio di battute tra lei, Littizzetto e Fazio e poi tocca a Malika Ayane cantare "E se poi".

22:36 Marta sui Tubi in versione "da sera"

I Marta sui Tubi sono i decimi a esibirsi. Per la finale il gruppo indie decide di omaggiare la serata di gala presentandosi in smoking (eccezion fatta per il cantante, comunque di nero vestito). La loro canzone è "Vorrei".

22:28 Per Chiara tango con malizia

E' il momento di Chiara, vincitrice dell'ultima edizione di X Factor. La sua "Il futuro che sarà" è un tango scritto da Bianconi dei Baustelle. Per quest'ultima serata la cantante ha scelto un abito tutto pizzi e tessuto color carne che dona un tocco di malizia.

22:16 Il look di Max Gazzé

Ricomincia la gara con Max Gazzé che interpreta la sua "Sotto casa" con un look decisamente stravagante. Cappottone di velluto in stile ottocentesco e soprattutto una vistosa lente a contatto azzurro ghiaccio nell'occhio destro, che dona allo sguardo un ché... di inquietante. Il cantautore romano conclude la sua esibizione con un colpo di teatro, tirando fuori una bacchetta da direttore d'orchestra e mettendosi a guidare il pubblico in sala che esegue battendo le mani.

Ultimo aggiornamento 00:42