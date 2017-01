Sanremo, Bar Refaeli vince su Carla Bruni

Sono stati i Modà ad aprire la gara con “Se si potesse non morire” e “Come l'acqua dentro il mare”, dedicata alla figlia del vocalist Kekko. La coppia Max Biaggi ed Eleonora Pedron ha annunciato la canzone promossa dal voto combinato televoto-Sala Stampa: "Se si potesse non morire". Stralunato, romantico e dolce in “Mi Manchi” e scanzonato in “La prima volta (che sono morto)”, Simone Cristicchi da Jessica Rossi (tiratrice italiana di tiro al volo) ha saputo che la canzone più votata è stata: "La prima volta (che sono morto"). Rarefatta e intima con “Niente” più allegra e pop in “E se poi”, Malika Ayane ha portato due brani di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Neri Marcorè nei panni di Alberto Angela ha rivelato il brano che passa: "E se poi". Gli Almamegretta si sono esibiti prima con "Mamma non lo sa" e dopo con l'orientaleggiante "Onda che vai". Filippa Lagerback ha rivelato che la canzone promossa del gruppo è: "Mamma non lo sa". Max Gazzè ha proposto “I tuoi maledettissimi impegni” e “Sotto Casa”. Le campionesse del mondo di fioretto Elisa Di Francisca-Arianna Errigo-Ilaria Salvatori hanno comunicato al cantautore che è passata: "Sotto Casa". Raffinata, elegante, sensuale e convincente la rossa Annalisa ha intonato prima “Scintille” e poi la ballad rock “Non so ballare”. Il protagonista di "Masterchef" Carlo Cracco ha svelato il brano che è passato: "Scintille". Infine gli ultimi ad esibirsi i travolgenti Elio e le Storie Tese vestiti come cardinali pronti per il Conclave e l'elezione papale. Il gruppo ha proposto “Dannati forever” e “La canzone mononota”. E' stato Roberto Giacobbo a svelare che è passata: "La canzone mononota", già indicata nella terna vincente di questa edizione.



Al via anche il Girone Giovani con otto cantanti. Si sono esibiti i primi quattro in gara: Il Cile (“Le parole non servono più”), Renzo Rubino (“Il postino - Amami uomo”), Blastema (“Dietro l'intima ragione”) e Irene Ghiotto (“Baciami?”). Il voto congiunto televoto-Sala Stampa ha decretato due promossi: Blastema e Renzo Rubino che dunque andranno di diritto alla finale del venerdì, assieme ai due salvati di giovedì 14 febbraio.



Tra gli ospiti della seconda serata del Festival, l'ex première dame di Francia Carla Bruni che ha presentato il suo nuovo progetto discografico. Poi la rivelazione dell'anno Asaf Avidan ha proposto il tormentone “One Day/Reckoning Song” in una versione quasi sinfonica (ha totalizzato oltre 77 milioni di visualizzazioni su YouTube). Standing ovation e bis per il cantautore israeliano. Neri Marcorè ha scaldato la serata con l'imitazione di Alberto Angela mentre Fazio imitava il padre Piero. I Ricchi e Poveri erano previsti come ospiti ma non hanno partecipato a causa del lutto che ha coinvolto Franco Gatti (è morto il figlio 23enne), a cui è stato dedicato un pensiero affettuoso dai due conduttori. Infine Beppe Fiorello, in promozione per la fiction dedicata a Domenico Modugno, ha commosso la platea all'inizio della serata con un intenso monologo e poi cantando "Vecchio Frack", "Cosa sono le nuvole" e "Tu si' na cosa grande".



A SANREMO TUTTI PAZZI PER BAR REFAELI - Tutti gli occhi erano puntati sulla top model Bar Refaeli, in abiti di Roberto Cavalli, che in vestito di pizzo nero molto trasparente ha divertito il pubblico in sala, suonando per qualche secondo la batteria. La bellissima modella, ex di Leonardo DiCaprio, è partita da Tel Aviv per sbarcare a Milano e poi raggiungere Sanremo nel pomeriggio di martedì. Uno stuolo di fotografi l'ha accolta all'ingresso dell'Hotel Des Anglais, dove è stato allestito anche uno showroom per la prova abiti. Per tutta la serata del 12 febbraio, la modella eletta da Max la donna più sexy del mondo, ha guardato il Festival. Appena apparsa sul palco, la modella è stata acolta ironicamente dalla Littizzetto con: " Bar posso chiamarti chiosco?".

Andrea Conti