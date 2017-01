Grande Fratello, finita tra Margherita e Andrea

foto Olycom Correlati TENERI AL GRANDE FRATELLO 12:32 - Già una volta si erano lasciati e poi ripresi, il tutto sempre ripreso sotto l'occhio attento delle telecamere. Stavolta sembra che la storia tra Margherita Zanatta e Andrea Cocco del "Grande Fratello" sia veramente finita. Entrambi l'hanno annunciato su Facebook. Prima lei: "Sto soffrendo parecchio e spero con tutta me stessa che sia solo un brutto momento, che tutto possa tornare come prima" e poi lui "si merita solo il meglio dalla vita". - Già una volta si erano lasciati e poi ripresi, il tutto sempre ripreso sotto l'occhio attento delle telecamere. Stavolta sembra che la storia tradel "" sia veramente finita. Entrambi l'hanno annunciato su Facebook. Prima lei: "Sto soffrendo parecchio e spero con tutta me stessa che sia solo un brutto momento, che tutto possa tornare come prima" e poi lui "si merita solo il meglio dalla vita".

"Premessa: preferirei farmi tagliare un braccio piuttosto che scrivere questo post in pagina - scrive Margherita - Ma si parla di coppia sempre e comunque anche qui, e mi sembra giusto mettere le cose in chiaro. Ho sentito dire tante falsità e sputare cattiverie gratuite sull’amore che lega me e Andrea, soprattutto nell’ultimo periodo. Chiedo alle persone che realmente tengono a noi di ascoltare solo ed esclusivamente le mie di parole, non quelle di codardi invidiosi nascosti dietro ad assurdi fake. Sto soffrendo parecchio e spero con tutta me stessa che sia solo un brutto momento, che tutto possa tornare come prima … Ma non sono io a deciderlo. Vi chiedo con tutto il cuore di capire la delicatezza di questo momento e di assecondarmi evitando ogni tipo di domanda".



Poi interviene Andrea dopo aver letto le parole della ex: "Spero che ci starete vicini anche in questo momento difficile in maniera sana. Volevo solo dire di essere fiero e orgoglioso di aver avuto accanto una persona come Margherita, che si merita solo il meglio dalla vita e che per quanto possa esser possibile sarò sempre presente per lei: allo stesso tempo non si merita ,come in passato, nessuna cattiveria e su questo la difenderò sempre a spada tratta. C’è poco da aggiungere al suo post, al quale mi lego e che confermo parola per parola".