Il killer di "The Following" su Mediaset Premium

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SERIE-EVENTO DAGLI USA 14:41 - Marco Leonardi, direttore contenuti e marketing Mediaset Premium, ha presentato le offerte dei prossimi mesi e in particolare "The Following", serie-evento definita dalla stampa americana "la più attesa del 2013". Appuntamento dal 4 febbraio in prima serata su Premium Crime. Il telefilm narra la caccia di un ex agente dell'Fbi (Kevin Bacon) sulle tracce di un serial killer evaso. E' lo stesso che aveva catturato nove anni prima. , direttore contenuti e marketing Mediaset Premium, ha presentato le offerte dei prossimi mesi e in particolare "", serie-evento definita dalla stampa americana "la più attesa del 2013". Appuntamento dal 4 febbraio in prima serata su Premium Crime. Il telefilm narra la caccia di un ex agente dell'Fbi () sulle tracce di un serial killer evaso. E' lo stesso che aveva catturato nove anni prima.

Quasi contemporaneamente "The Following" sarà trasmesso anche da Sky, in seconda serata. "Rientra nei nostri accordi di scambio di diritti - ha detto Leonardi - Sky ci ha chiesto di poter trasmettere la serie e noi abbiamo acconsentito".



Ma tutti canali della piattaforma nei prossimi mesi rimarcheranno ancora di più le loro peculiarità sia come genere che come target. Così Premium Mya continuerà a tenere come riferimento il pubblico femminile, ma , ha spiegato Leonardi, si rivolgerà anche a donne più adulte, mentre Premium Steel si caratterizzerà ancora di più come canale maschile.



L'incontro è stato anche il momento in cui si è fatto un bilancio dello scorso anno: Sono stati 62 mila i nuovi abbonamenti a Mediaset Premium nell'ultimo trimestre 2012 e complessivamente l'anno si è chiuso con l'1% in più di ricavi rispetto al 2011. Attualmente gli abbonati sono circa 2 milioni e altrettante sono le tessere prepagate attive. "Anche se nel 2012 avevamo perso abbonati - ha concluso Leonardi - complessivamente possiamo fare delle valutazioni positive e soddisfacenti. Il ricavato nel 2012 è stato di 530 milioni tra abbonamenti e tessere prepagate, anche la raccolta pubblicitaria è cresciuta ma non ho dati precisi in merito".



THE FOLLOWING, OTTIMO ESORDIO USA CON OLTRE 10 MILIONI

Volano gli ascolti negli Usa per la messa in onda di "The Following". L'episodio pilota ha infatti registrato oltreoceano 10.400.000 spettatori. Recensioni positive su Entertainment Weekly che ha scritto "supera i predecessori, sostituendosi velocemente nell'immaginario a "Il Silenzio degli Innocenti"; Variety definisce "The Following" "estremamente ben fatto e straordinariamente cinematografico", "intelligente e scioccante" sono gli aggettivi che usa People. Il New York Times parla della serie dicendo che "è difficile spegnere la televisione e ancora più difficile continuare a guardare, questo perché le atmosfere sono davvero cupe e la trama incessantemente paurosa. The Following offre una ben piuù salutare descrizione della violenza rispetto a ciò che fanno le tante serie che utilizzano lo humour e la comicità per mitigare l'orrore, banalizzando così il tutto".



